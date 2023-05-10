В Фотодоме откроется выставка фотографий «Космос земли Рязанской»

Фотодом приглашает рязанцев и гостей города на выставку фоторабот, посвящённых космосу. Об этом сообщается в группе Rznastro | Космос | Рязань | Астрономия ВКонтакте.

Выставка «Космос земли Рязанской» объединит астрономические фотографии, сделанные на территории Рязанской области.

«Туманности, галактики, Солнце, затмения, Млечный Путь и северное сияние — настоящий астроном ищет клочок ясного неба, чтобы запечатлеть самые интересные объекты и события, связанные с космосом», – отмечается в публикации.

Гости смогут окунуться в глубины Вселенной, увидеть яркость красок ночного неба и узнать, какие красоты можно наблюдать на ночном небе в Рязанской области.

Открытие состоится 11 мая в 18:30 по адресу: Рязань, ул. Почтовая, 58.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+