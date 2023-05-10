В Фотодоме откроется выставка фотографий «Космос земли Рязанской»

Фотодом приглашает рязанцев и гостей города на выставку фоторабот, посвящённых космосу. Об этом сообщается в группе Rznastro | Космос | Рязань | Астрономия ВКонтакте.
Выставка «Космос земли Рязанской» объединит астрономические фотографии, сделанные на территории Рязанской области.
Гости смогут окунуться в глубины Вселенной, увидеть яркость красок ночного неба и узнать, какие красоты можно наблюдать на ночном небе в Рязанской области.
Открытие состоится 11 мая в 18:30 по адресу: Рязань, ул. Почтовая, 58.
Вход свободный.
Возрастное ограничение 6+
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