Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли. Причем в календаре международных праздников существует два Дня Земли – сегодняшний приурочен к Дню весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую.

Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН для Дня Земли именно потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток своего развития, когда происходит пробуждение природы и ее обновление. В обращении ООН говорится: «День Земли – это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга».

Основателем этого Дня считается известный американский общественный деятель Джон Мортон, который в 1840-х годах развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников, в рамках программы бережного отношения к окружающей среде каждого гражданина страны. Став секретарем Территории Небраска, в 1872 году он предложил установить день, который будет посвящен озеленению. Так появился День дерева, который сразу же стал очень популярен.

В течение первого Дня жители штата высадили около миллиона деревьев, и вскоре их инициатива переросла в общественное движение. Начиная с 1970 года, смысл праздника расширился до общей идеи охраны окружающей среды, и появилось новое название – День Земли, который стал общенациональным. В 1971 году ООН официально приняла этот праздник, и впоследствии он стал всемирным, с каждым годом получая все более широкую международную поддержку.

Сегодня День Земли – всемирное движение гражданских инициатив в защиту планеты как общего глобального Дома, объединяющее множество различных мероприятий и акций, как природоохранных и экологических, так и миротворческих. Это не столько праздник, сколько повод еще раз задуматься о проблемах хрупкой и уязвимой окружающей среды, проблемах взаимоотношений человека и окружающего мира. В России День Земли отмечают в рамках Дней защиты от экологической опасности.

Среди наиболее популярных мероприятий в деле защиты и благоустройства окружающей среды, проводимых в этот день в разных уголках планеты, — это экологические выставки и фестивали, марафоны и конференции о природе, уборка улиц и территорий в городах, посадка деревьев и остановка автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, культурные акции и концерты…

Также стоит отметить, что по сложившейся традиции, ежегодно в рамках Дня Земли в подавляющем большинстве стран непременно принято в течении одной минуты звонить в Колокол Мира, который является символом мирной жизни, дружбы и солидарности всех народов, и призывом к действию во имя сохранения культуры и лучших достижений человечества. Смысл этой церемонии в том, чтобы в течение этой минуты, люди подумали о том, как сохранить планету, как улучшить жизнь на ней, ощутить себя жителями и частью Земли.

Первый Колокол Мира был отлит в 1954 году в знак памяти о трагедии японских городов, переживших ядерную бомбардировку, и установлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он отлит из монет, собранных детьми всех континентов, в него также вплавлены ордена и медали, другие почетные знаки людей многих стран. Надпись на Колоколе гласит: «Да здравствует всеобщий мир во всем мире». Затем подобные колокола начали устанавливать и в других странах – Японии (1954), Германии, Польше, Турции (1989), Мексике (1990), Австралии (1992), Монголии (1993), Канаде (1996), Бразилии (1997), России, Аргентине (1998), Эквадоре (1999), Узбекистане (2003) и других странах.

Есть у Дня Земли и свой флаг с изображением одной из первых фотографий нашей планеты из Космоса. Это знак осознания, что только совместными усилиями можно решать глобальные экологические и социальные проблемы на Земле. Поэтому неслучайно, что этот праздник активно поддерживают космонавты. Ведь они первыми поведали миру о том, насколько прекрасна и беззащитна наша планета, и как она нуждается в бережном отношении всех нас.

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