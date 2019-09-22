День рождения Сергея Ожегова

Советский лингвист, языковед, лексикограф, автор «Словаря русского языка» Сергей Иванович Ожегов родился 22 сентября 1900 года в поселке Каменное Тверской губернии. В 1926 году окончил филологический факультет Ленинградского университета, и по представлению своих учителей В.Виноградова и Л.Щербы был рекомендован в аспирантуру Института истории литератур и языков Запада и Востока.

Основным объектом его научных трудов являлась разговорная русская речь во всех ее проявлениях. Он серьезно занимался исследованием истории русского литературного языка, исторической грамматики, лексикологии, орфоэпии, языка русских писателей, орфографии и фразеологии.

С конца 1920-х годов начал работу над составлением «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д.Ушакова, на базе которого Ожегов создал один из самых известных и популярных словарей – однотомный «Словарь русского языка», который фиксирует современную общеупотребительную лексику, демонстрирует сочетаемость слов и типичные фразеологизмы. Первое издание «Словаря русского языка» Ожегова вышло в 1949 году, и популярность словаря начала сразу быстро расти. С того времени по 1991 год ожеговский словарь выдержал 23 издания, общим тиражом свыше 7 миллионов экземпляров. От издания к изданию Ожегов перерабатывал свой словарь, стремясь улучшить его как универсальное пособие по культуре речи. До последних дней жизни ученый неустанно работал над совершенствованием своего детища.

С 1952 года Ожегов – заведующий сектором культуры речи института русского языка при Академии Наук СССР. В это же время издавались под его редакцией и в соавторстве знаменитые словари произносительных норм – «Орфографический словарь русского языка», «Русское литературное произношение и ударение», «Правильность русской речи», сборники «Вопросы культуры речи». По инициативе Сергея Ивановича в 1958 году в Институте русского языка была создана Справочная служба русского языка, отвечающая на запросы организаций и частных лиц, касающихся правильности русской речи. Социолингвистические исследования Ожегова послужили основой для выдвижения им научной проблемы «Русский язык и советское общество». Монография в четырех книгах «Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование» была опубликована в 1968, уже после смерти Ожегова.

Сергей Иванович Ожегов был прирожденным и неутомимым лексикографом, наделенным особым дарованием словарника, обладавшего тонким чутьем слова. Обладая феноменальной памятью, он знал множество бытовых, исторических, областных и сугубо специальных реалий, стоящих за лексикой русского языка. Умер Сергей Иванович Ожегов 15 декабря 1964 года в Москве. Урна с его прахом покоится в стене некрополя Новодевичьего кладбища.

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