День работников СИЗО и тюрем в России

День работников следственных изоляторов (СИЗО) и тюрем, отмечаемый в России 31 октября, установлен приказом директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ от 14 сентября 2006 года.

31 октября в 1963 году Коллегией министерства охраны общественного порядка РСФСР было принято решение о создании следственных изоляторов (СИЗО), как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы. Эта дата стала основой для учреждения профессионального праздника — Дня работников СИЗО и тюрем.

Мероприятия, посвященные этом профессиональному празднику, как правило, включают торжественные собрания для работников, награждения грамотами и сувенирами, оглашение благодарностей. Также проходят встречи с работниками-ветеранами.

По данным ФСИН (состояние на 1 октября 2019 года) в учреждениях уголовно-исправительной системы содержалось около 533 тысяч человек, в том числе: в 702 исправительных колониях отбывало наказание 432 579 человек, в 122 колониях-поселениях – 33 269 человек; в 209 следственных изоляторах и 96 помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях, содержалось около 100 тысяч человек; в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 145 человек, в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 182 человек; в 7 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы отбывало наказание 2 017 человек.

В учреждениях содержится около 43 тысяч женщин, при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает более 400 детей. При исправительных учреждениях имеется 283 общеобразовательные организации и 503 их филиалов, 302 профессиональных образовательных учреждений ФСИН России и 412 их структурных подразделения. Также действуют 705 объектов зданий, сооружений, используемых для проведения религиозных обрядов и церемоний, в том числе: 624 здания и сооружения, выделяемые для лиц, исповедующих православие, 62 – для лиц, исповедующих ислам, 11 – для лиц, исповедующих буддизм, 3 – для лиц, исповедующих католицизм, и иные. Имеется Объединенная редакция, издающая журналы «Преступление и наказание», «Ведомости УИС», газету «Казенный дом».

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