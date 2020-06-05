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39 лет назад зарегистрировали СПИД

Алексей Агеев
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Заболевание «чумой 20 века» было впервые обнаружено в 1981 году в США. Врачей обеспокоило резкое возрастание пневмонии у молодых людей, что было вызвано пневмоцистой – микроорганизмом, который обычно не вызывает воспалительных процессов.

5 июня 1981 года американский ученый из Центра по контролю над заболеваниями М.Готлиб впервые описал новый вирус, глубоко поражающий иммунную систему человека.

Путем тщательных анализов американские исследователи определили существование неизвестного доселе синдрома, который в 1982 году получил название Aquired Immune Deficience Syndrom (AIDS) – синдром приобретенного иммунодефицита.

В 1983 году французские ученые под руководством профессора Монтанье в парижском институте Пастера впервые выделили из лимфатического узла больного вирус, вызывающий эту болезнь. В следующем году такой же вирус удалось выделить ученым Института вирусологии человека Мэрилендского университета (США).

В 1987 году Всемирная организация здравоохранения приняла его единое название – «вирус иммунодефицита человека» (ВИЧ). Были установлены и пути заражения ВИЧ: половой, который является доминирующим, при внутривенном введении наркотиков и передача ВИЧ от инфицированной матери ребенку.

Бурный рост инфицированности ВИЧ начался с 1995 года. Медики и ученые пока что не нашли способ полностью вылечить болезнь. Сегодня в мире применяется более 10 препаратов, позволяющих только улучшить самочувствие больных ВИЧ-инфекцией и немного продлить им жизнь.

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