В Есенинской библиотеке представили путеводитель по Рязанскому кремлю

В библиотеке имени С.А. Есенина в Рязани презентовали путеводитель по Рязанскому кремлю. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Автором путеводителя стала монахиня Мелетия (Панкова), заслуженный работник культуры, член Союза журналистов России.

Путеводитель содержит подробную информацию о 22 объектах Кремля, истории их строительства и святынях, часть из которых была изъята у епархии в 20-х годах прошлого века. Сохранить их удалось благодаря преподавателю духовной семинарии Степану Яхонтову. Автор знакомит читателей с историей Рязанского кремля через призму христианской истории и деяния подвижников Церкви, рязанских князей.

Главный библиотекарь Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина Ирина Нечаева отмечает, что произведение написано живым языком и содержит массу точных, выверенных исторических сведений. Интересен путеводитель будет и туристам, и паломникам, и обычным рязанцам.

Ирина Нечаева: «Исторических сведений о Рязанском кремле и Переяславле Рязанском всем нам не хватает, ещё очень много белых пятен. Хотелось бы узнать больше об архитекторе Якове Бухвостове, строившем Успенский собор. Каждая новая книга – это вклад в большую летопись истории. Может быть, со временем мы увидим отдельное фундаментальное издание, конторе всецело посвящалось бы Рязанскому кремлю, его памятникам, святыням и людям, причастным к их сохранению»

Фото Димитрия Соколова