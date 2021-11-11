В Екатеринбурге студентка-вебкамщица попала в больницу после заявления об изнасиловании

Студентка из Екатеринбурга Алина Гаршина, заявившая об изнасиловании, оказалась в больнице, рассказал порталу E1.ru ее адвокат Евгений Черных.

В конце октября 23-летняя девушка пожаловалась, что на нее в парке напал мужчина, который изнасиловал ее и после продолжил мучить в гостинице. Жертва объявила сбор денег в соцсетях на оплату услуг адвоката и собрала более 300 тысяч рублей. Позже в Сети появился ролик, на котором видно, как вебкамщица сама догнала мужчину, которого называла насильником.

«Хейт, который в социальных сетях обрушился на Алину, стал одной из причин госпитализации», – пояснил Черных.

Сейчас проводится проверка в Следственном комитете, срок продлен до 30 суток.

Выяснилось, что девушка была вебкам-моделью, после чего на нее обрушился негатив в соцсетях и ей стали поступать угрозы.