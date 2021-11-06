В Екатеринбурге охранник ТЦ избил женщину, которая показала ему справку о вакцинации

В полиции Екатеринбурга проводят проверку по факту нападения охранника торгового центра «Кит» на посетительницу, пишет E1.RU.

По словам женщины, она показала двум мужчина на входе в ТЦ справку о вакцинации против коронавируса, которую она получила еще в мае, и паспорт. При этом у нее есть QR-код, однако в самый неподходящий момент сел телефон. Однако горожанку отказались пускать.

«Второй охранник начал огрызаться, мол, ты сама их напечатала, и даже я знаю, что на справке нужна синяя печать, а ты тупая, раз взяла справки о прививке. Ну, я и дала ему файликом с бумагами по лицу, потому что он перешел на «ты» и на оскорбления», – отметила женщина.

В итоге охранник выволок ее из входной группы и упер лицом в столб на улице. После этого мужчина перекинул жертву, прижал коленом к земле и стал держать. Под давлением неравнодушных очевидцев он освободил женщину.

«Я стою плачу, а он кричит: «Вызывайте полицию», – пояснила горожанка.

В результате женщина, которая хотела пройти в магазин, получила сотрясение мозга.