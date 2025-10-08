Среда, 8 октября, 2025
14.5 C
Рязань
Общество

Павел Малков объявил дату единого дня озеленения в Рязани

Анастасия Мериакри
Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Рязани 18 октября пройдет единый день озеленения. Об этом сказал Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области, которое он провел 8 октября.

По поручению Губернатора в октябре в Рязанской области объявлен месячник озеленения. В рамках акции в областном центре и всех других муниципальных образованиях будут высажены новые деревья и кустарники на улицах городов и населенных пунктов, на территории общественных пространств, во дворах жилых домов.

«18 октября проведем в Рязани единый день озеленения. Продолжаем реализацию плана комплексного озеленения территорий, подготовленного по поручению Губернатора Павла Викторовича Малкова», – отметил Виталий Артёмов.

Замена аварийных деревьев запланирована на участках:

— ул. Чкалова (от Первомайского проспекта до ул. Островского);

— ул. Введенская (от ул. Ленина до пл. Мичурина);

— ул. Семинарская (от ул. Каширина до пл. Маргелова);

— ул. Горького (от пл. Ленина до ул. Свободы и от ул. Есенина до ул. Новой);

— ул. Ленина (от ул. Николодворянской до ул. Свободы).

Сейчас ведется спил аварийных деревьев и подготовка территорий под высадку новых. Под замену идут ослабленные болезнями ясени и тополя. На месте вырубленных аварийных деревьев 18 октября будут высажены новые.

«С удовольствием присоединюсь к акции и всех приглашаю. У нас в регионе весь этот месяц посвящен озеленению. Этот день будет центральным в акции, – сказал Губернатор. – Озеленение надо активно продолжать и только наращивать обороты. Сейчас аварийные деревья убираются, на их месте должны быть высажены новые. В Рязани, других городах и селах должно быть намного больше зелени. Зеленый город – это уютный, красивый город».

По словам заместителя Председателя Правительства Рустама Халикова, за первые дни акции «Октябрь – месяц озеленения» в Рязанской области уже высажено более 1500 саженцев на 64 территориях. Использованы различные виды растений: хвойные породы, лиственные деревья, декоративные кустарники. Общая площадь озеленения превысила 30,5 тысяч квадратных метров. В высадке зеленых насаждений приняли участие более 600 человек, это школьники и студенты, педагоги, сотрудники медицинских учреждений, организаций сферы культуры и спорта, работники коммунальных и дорожных служб, органов власти.

Губернатор поручил отработать все вопросы, связанные с организацией мероприятий, и проинформировать жителей с тем, чтобы рязанцы знали, куда приходить. По словам Павла Малкова, многие граждане, трудовые коллективы готовы участвовать в акции и внести вклад в работу по озеленению, им нужно предоставить такую возможность.

Павел Малков также напомнил о необходимости обеспечения должного ухода за высаженными растениями. Кроме того, он подчеркнул, что одним из приоритетов сегодня является работа по качественному содержанию общественных пространств, которые были благоустроены и обновлены в регионе в последние годы.

Павел Малков объявил дату единого дня озеленения в Рязани На месте вырубленных аварийных деревьев 18 октября будут высажены новые.

Самые читаемые материалы

Новости России

Стала известна главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае, попала...
Новости России

Эксперты назвали ошибку России в выборе целей для ударов на Украине

Есть промах, который, по мнению ряда экспертов, требует коррекции. Конкретно — смена приоритетных целей.
Новости России

«Харьков огребает»: Коц рассказал об ответе ВС России на удары по Белгороду

Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар...
Новости мира

Профессор МГИМО раскрыл настоящий план Трампа с «Томагавками» 

А вот если задуманное сорвётся, тогда придётся переходить к крайним мерам. 
Новости мира

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...

Последние новости

Все учреждения социальной сферы в Рязани подключены к отоплению

Глава администрации также отметил, что Фонд капремонта планирует свои дома запустить сегодня. В ходе пуска отопления возникают повреждения на внутридомовых сетях.

Рязанцы учатся оптимизировать рабочий процесс и повышать производительность труда

8 октября на базе Агентства развития бизнеса Рязанской области продолжается обучение представителей социальных учреждений основам бережливого производства.

США грозят передать вместо Tomahawk другие ракеты, и это даже опаснее

Аналитики указывают, что у США скопился значительный запас этих ракет, который копился более 25 лет.

В Москве ищут маньяка, напавшего на девушку в Лефортово — SHOT

SHOT опубликовал фоторобот подозреваемого, составленный по описанию жертвы. 

Стало известно о новых случаях превышения ПДК сероводорода в Рязани

Представители Минприроды Рязанской области в комментариях телеграм-канала губернатора региона Павла Малкова сообщили о новых случаях превышения ПДК сероводорода в Рязани.

Житель Касимовского района, спиливший 180 сосен на чужом участке, получил условный срок

С учетом обстоятельств дела, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Эксперт раскрыл данные о ПВО Украины, которые сильно раздражают Зеленского

Основной удар в ночь на 8 октября пришелся по объектам в Черниговской области. 

Появилось фото с места пожара после утечки газа в Старожиловском районе 

Прокуратура Рязанской области опубликовала фотографию с места происшествия в...

Круглый стол по итогам «Кубка Защитников Отечества» прошёл в Рязани

На мероприятие были приглашены как участники, принесшие нашему региону 12 медалей, так и их тренеры.

Четверых пострадавших во время происшествия в Старожиловском районе доставили в ОКБ

Опергруппа Рязанской области сообщила подробности происшествия в Старожиловском районе. 

Участник первого потока «ГЕРОЕВ62» Сергей Исаев посетил Херсонскую область

Участник проекта «ГЕРОИ62» первого потока Сергей Исаев в составе делегации Рязанской области работал в подшефных муниципалитетах Херсонщины.

Женщина и трое детей пострадали при воспламенении газа в Рязанской области

Кораблинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит процессуальную проверку по факту происшествия в Старожиловском районе.

Европа, готовься! Главная угроза «Томагавков» нацелена не на Россию, а на тебя

Президент США Дональд Трамп ошарашил заявлением о потенциальной передаче Киеву дальнобойных ракет «Томагавк», что немедленно переводит эскалацию на качественно новый уровень. Эта новость вызвала панику в Европе

Юрист Нечаева назвала предметы, за хранение которых дома могут дать срок

Хранение дома определенных предметов — от нацистской символики до обычного топора — может обернуться для россиян серьезной административной или уголовной ответственностью. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредила юрист Екатерина Нечаева.

Zivert дебютирует на экране в сериале с Дмитрием Нагиевым

В новом сериале перевоспитанием миллиардера Василия Баранова (Дмитрий Нагиев) займутся герои в исполнении Марата Башарова, Александра Ильина — старшего, Бориса Дергачёва, Анны Уколовой и Николая Шрайбера.