Павел Малков объявил дату единого дня озеленения в Рязани

В Рязани 18 октября пройдет единый день озеленения. Об этом сказал Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области, которое он провел 8 октября.

По поручению Губернатора в октябре в Рязанской области объявлен месячник озеленения. В рамках акции в областном центре и всех других муниципальных образованиях будут высажены новые деревья и кустарники на улицах городов и населенных пунктов, на территории общественных пространств, во дворах жилых домов.

«18 октября проведем в Рязани единый день озеленения. Продолжаем реализацию плана комплексного озеленения территорий, подготовленного по поручению Губернатора Павла Викторовича Малкова», – отметил Виталий Артёмов.

Замена аварийных деревьев запланирована на участках:

— ул. Чкалова (от Первомайского проспекта до ул. Островского);

— ул. Введенская (от ул. Ленина до пл. Мичурина);

— ул. Семинарская (от ул. Каширина до пл. Маргелова);

— ул. Горького (от пл. Ленина до ул. Свободы и от ул. Есенина до ул. Новой);

— ул. Ленина (от ул. Николодворянской до ул. Свободы).

Сейчас ведется спил аварийных деревьев и подготовка территорий под высадку новых. Под замену идут ослабленные болезнями ясени и тополя. На месте вырубленных аварийных деревьев 18 октября будут высажены новые.

«С удовольствием присоединюсь к акции и всех приглашаю. У нас в регионе весь этот месяц посвящен озеленению. Этот день будет центральным в акции, – сказал Губернатор. – Озеленение надо активно продолжать и только наращивать обороты. Сейчас аварийные деревья убираются, на их месте должны быть высажены новые. В Рязани, других городах и селах должно быть намного больше зелени. Зеленый город – это уютный, красивый город».

По словам заместителя Председателя Правительства Рустама Халикова, за первые дни акции «Октябрь – месяц озеленения» в Рязанской области уже высажено более 1500 саженцев на 64 территориях. Использованы различные виды растений: хвойные породы, лиственные деревья, декоративные кустарники. Общая площадь озеленения превысила 30,5 тысяч квадратных метров. В высадке зеленых насаждений приняли участие более 600 человек, это школьники и студенты, педагоги, сотрудники медицинских учреждений, организаций сферы культуры и спорта, работники коммунальных и дорожных служб, органов власти.

Губернатор поручил отработать все вопросы, связанные с организацией мероприятий, и проинформировать жителей с тем, чтобы рязанцы знали, куда приходить. По словам Павла Малкова, многие граждане, трудовые коллективы готовы участвовать в акции и внести вклад в работу по озеленению, им нужно предоставить такую возможность.

Павел Малков также напомнил о необходимости обеспечения должного ухода за высаженными растениями. Кроме того, он подчеркнул, что одним из приоритетов сегодня является работа по качественному содержанию общественных пространств, которые были благоустроены и обновлены в регионе в последние годы.