Пятница, 10 марта, 2023
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В ДТП в Путятинском районе пострадали два человека

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Два человека пострадали в ДТП в Путятинском районе. Подробности произошедшего обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё произошло 9 марта приблизительно в 06.20 на 303-м километре автодороги М5 «Урал», 35-летний житель Москвы за рулём автомобиля «Тойота Альфард», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Как итог – 28-летний пассажир и 26-летняя пассажирка автомобиля пострадали. Им потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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