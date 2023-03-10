В ДТП в Путятинском районе пострадали два человека

Два человека пострадали в ДТП в Путятинском районе. Подробности произошедшего обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё произошло 9 марта приблизительно в 06.20 на 303-м километре автодороги М5 «Урал», 35-летний житель Москвы за рулём автомобиля «Тойота Альфард», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Как итог – 28-летний пассажир и 26-летняя пассажирка автомобиля пострадали. Им потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.