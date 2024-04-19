В ДТП в Касимовском районе пострадал 31-летний водитель

31-летний местный житель пострадал в результате ДТП в Касимовском районе. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

Авария случилась 18 апреля в 10.30 на 256 километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». По предварительным данным, мужчина не справился с управлением автомобилем «Хендай Солярис», съехал в кювет и перевернулся.

Водителю потребовалась помощь медиков. По данным ГИБДД, более серьёзных травм пострадавший избежал, так как был пристёгнут ремнём безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.