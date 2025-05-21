В ДТП с переворотом в центре Рязани пострадал 63-летний мужчина

В ДТП на перекрёстке улиц Свободы и Маяковского в Рязани пострадал мужчина. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

По данным госавтоинспекции, столкнулись три автомобиля: «Лада Гранта», «Лада Ларгус» и «Джилли». После удара «Ларгус» опрокинулся. Пассажира перевернутой машины, 63-летнего мужчину, госпитализировали в больницу №11.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.