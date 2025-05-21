ГАИ сообщила подробности серьёзного ДТП с переворотом в центре Рязани

Госавтоинспекция Рязанской области сообщила подробности серьёзного ДТП, произошедшего утром 21 мая на перекрёстке улиц Маяковского и Свободы в центре Рязани.
По данным ГАИ, столкнулись три автомобиля: «Лада Гранта», «Лада Ларгус» и «Джилли». После удара «Ларгус» опрокинулся.
Помощь медиков потребовалась пассажиру перевернувшейся машины.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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