В ДТП на Касимовском шоссе в Рязани пострадал водитель

Серьёзное ДТП произошло в ночь на 6 января на Касимовском шоссе. Подробности случившегося обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё произошло в 00.50 напротив д. 32 стр. 8. 29-летний рязанец за рулём Mazda 6, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения.

В итоге мужчина получил травмы, ему потребовалась госпитализация. По факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские.

Фото из паблика «Подслушано у водителей Рязани»