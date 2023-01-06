Пятница, 6 января, 2023
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В ДТП на Касимовском шоссе в Рязани пострадал водитель

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Серьёзное ДТП произошло в ночь на 6 января на Касимовском шоссе. Подробности случившегося обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё произошло в 00.50 напротив д. 32 стр. 8. 29-летний рязанец за рулём Mazda 6, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения.

В итоге мужчина получил травмы, ему потребовалась госпитализация. По факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские.

Фото из паблика «Подслушано у водителей Рязани»

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