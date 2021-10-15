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Пятница, 15 октября, 2021
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В доме, где погиб 15-летний рязанец, произошло ещё три убийства

7info

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В жилом доме в посёлке Учхоза Стенькино Рязанского района, где убили 15-летнего Романа Ф., ранее произошло ещё три убийства. Об этом, со ссылкой на местных жителей, сообщает YA62.ru.

Напомним, в убийстве парня в Рязанском районе подозреваются его бывший отчим и его знакомая, чемпионка России по ачери-биатлону. По предварительным данным, именно девушка убила парня, собираясь провести оккультный обряд. Она должна была оглушить молодого человека, затем вырезать у него на спине пентаграму. Так пара планировала вернуть мужчину к его бывшей сожительнице, матери мальчика.

Ранее в этом же доме родственник семьи на почве ревности убил односельчанина. Отбыв наказание и вернувшись в посёлок, убийца жил в том же доме. Спустя какое-то время его самого убил собственный сын Олег — он же дядя Романа.

Ещё одно убийство, случившееся год и 4 месяца назад, до сих пор не раскрыто. Подозревали Олега, но он заявил, что убил Влад, отчим мальчика, задержанный сейчас за его убийство.

Местный житель сообщил журналисту, что Олег, якобы, прошёл детектор лжи, который подтвердил, что он не убивал человека. В то же время есть запись камеры наблюдения, на которой видно, что в дом никто не входил. Её правоохранителям предоставил Влад.

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