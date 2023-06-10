Суббота, 10 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

В День России в Рязани состоится показ символ-оперы В.Лопухова «Александр Невский»

7info7

11 и 12 июня в Рязанском музыкальном театре пройдут премьерные показы символ-оперы «Александр Невский». Рязанским журналистам представилась уникальная возможность посетить генеральную репетицию и пообщаться лично с дирижером, артистами, балетмейстером и режиссёром постановки.

История, которую увидят зрители, способна пробудить интерес к русской культуре и традициям. Князь Александр Невский – знаковая фигура, полководец, возглавлявший русские войска и отстоявший северо-западные территории. По воле авторов он предстает перед зрителем как незаурядный мыслитель, государственный деятель, спасший русский народ от нашествия иноземцев.

О том, как проходил репетиционный процесс, журналистам рассказал дирижёр-постановщик  Сергей Проскурин.

 — Работа проделана огромная.  В постановке заняты хор, солисты, балет, оркестр. Партитура интересна тем, что мы попытались сделать её современной. Зритель услышит как элементы фанка, рока, джаз-рока, так и академическую музыку, классическую музыку, хорал, исполненный на четыре голоса.

 Для каждого поколения свой Александр Невский.  Многие знакомы с классической постановкой Сергея Прокофьева, написанной в академической манере. Композитор Вячеслав  Лопухов написал популярную музыку. Мы нашли особый стиль, возможно, это новая опера, в которой современная музыка исполняется в достаточно сложном изложении. Чтобы молодёжь пришла и услышала свои  актуальные интонации. При этом сохранены традиции нашей культуры и образ удивительного человека, героя Александра Невского.

Балетмейстер-постановщик  Дарья Захарова  также отметила, что использовала нестандартные подходы.

 — Мы уходили от привычных рисунков. Использовали современные решения в народной хореографии. По стилю у нас получилось сделать контемпорари с опорой на модерн. Отличительной особенностью балетной постановки является прочувствование музыки балетом. Мы уходили от стандартного счёта  и переходили на музыкальные ощущения. Мы пытались экспрессию, которую выдают солисты и хор подчёркивать движением. У меня такое ощущение, что у нас родилось что-то на границе стилей внутри современного танца.

Своими впечатлениями  поделился режиссер-постановщик Иван Китанин.

Символ-опера –   новый жанр в нашем театре. Большое количество людей одновременно находятся на сцене, многонаселенный спектакль, в котором зритель услышит разнообразие современной музыки.  Для артистов Рязанского музыкального театра и меня, как режиссёра – это вызов. Мы  в таком формате ещё не работали.  В постановке очень много хора.  Следовательно, на сцене постоянно много людей, каждому из которых необходимо отыгрывать свой образ. Всё должно жить и двигаться.

Постановка в первую очередь адресована молодежи. Она знакомит с событиями, хорошо знакомыми по урокам истории: нашествие на Русь тевтонцев и славная победа Александра Невского. Элементы мюзикла, хоровое исполнение, хореографические номера современным языком, эпическое действие и философский смысл передают всю глубину тех трагических и героических дней.

Возрастное ограничение  12+

В День России в Рязани состоится показ символ-оперы В.Лопухова «Александр Невский»
В День России в Рязани состоится показ символ-оперы В.Лопухова «Александр Невский»
В День России в Рязани состоится показ символ-оперы В.Лопухова «Александр Невский»
В День России в Рязани состоится показ символ-оперы В.Лопухова «Александр Невский»
В День России в Рязани состоится показ символ-оперы В.Лопухова «Александр Невский»
В День России в Рязани состоится показ символ-оперы В.Лопухова «Александр Невский»
В День России в Рязани состоится показ символ-оперы В.Лопухова «Александр Невский»
В День России в Рязани состоится показ символ-оперы В.Лопухова «Александр Невский»
В День России в Рязани состоится показ символ-оперы В.Лопухова «Александр Невский»
В День России в Рязани состоится показ символ-оперы В.Лопухова «Александр Невский»
В День России в Рязани состоится показ символ-оперы В.Лопухова «Александр Невский»
В День России в Рязани состоится показ символ-оперы В.Лопухова «Александр Невский»
В День России в Рязани состоится показ символ-оперы В.Лопухова «Александр Невский»
В День России в Рязани состоится показ символ-оперы В.Лопухова «Александр Невский»
В День России в Рязани состоится показ символ-оперы В.Лопухова «Александр Невский»

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рецидивистка из Касимова украла «похоронные» деньги у жителя Сасова

В полицию обратился 60-летний житель города Сасово и сообщил, что из дома пропали сбережения – 162 тысячи рублей и 900 долларов США.

Изменился состав комиссии по землепользованию и застройке Рязани

Соответствующее постановление администрации города опубликовал сайт мэрии.

Виталий Артёмов ушёл в отпуск после пары недель работы в должности и. о. мэра Рязани

Артёмов пробудет в отпуске с 10 по 14 июня. Исполнять обязанности мэра в это время будет заместитель главы администрации Михаил Ромодин.

Врач Лисина предупредила о непоправимом вреде здоровью из-за «позы дачника»

Врач-невролог Оксана Лисина предупредила в беседе с порталом V1.RU о непоправимом вреде здоровью из-за работ загородом. По его словам, привычная поза дачника — лицом к земле, а тылом к небу очень скоро аукнется болями в спине. «Нельзя постоянно находиться в положении с согнутой поясницей. Такая длительная статическая нагрузка нагружает...

Эксперт сообщил, из-за чего уральцы чаще всего умирают на отдыхе

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал порталу E1.RU, -за чего уральцы чаще всего умирают на отдыхе. По его словам, в этом году во время путешествия умерло уже больше десяти уроженцев региона. «Акула — случай исключительный, намного больше жертв пищевых отравлений или солнечных ударов. Пожилые люди умирают от сердечно-сосудистых...

Калининградку шокировали немецкие мужчины в сарафанах и на каблуках

Калининградка Людмила несколько месяцев прожила в Германии и рассказала «Клопсу», что ее удивило во внешнем виде немецких мужчин. Собеседница портала рассказала, что встретила прохожего в сарафане, черных балетках и с дамской сумочкой. Другой представитель сильного пола предстал перед ней в белой юбке плиссе с черными колготками. Также ей...

В Иркутске пропала годовалая девочка, пока ее родители пили и веселились у реки

Полицейские и добровольцы ищут годовалую девочку, которая пропала около реки Ушаковки в Иркутск, пишет Лайф со ссылкой на региональный СК. Инцидент произошел 9 июня в районе садоводства «Просвещение». По предварительной версии, родители малышки пили и веселились в компании друзей. В это время предоставленные самим себе дети играли и слишком...

В Калининграде рассказали о строительстве первой платной дороги

Инвестор и власти по-прежнему рассматривают идею построить платную дорогу вдоль Калининградского залива, приводит «Клопс» слова вице-премьера регионального правительства Александра Рольбинова. Чиновник указал на сложности с реализацией проекта из-за удорожания строительства. «Тема не заглохла, интересанты те же самые», – обратил внимание Рольбинов. По его словам, сейчас нужно сделать корректировку проекта, после...

Депутаты призвали немедленно эвакуировать детей из Брянской области

Парламентарии от партии КПРФ предложили немедленно эвакуировать детей из Брянской области, сообщил ТАСС. По их мнению, нужно вывести ребят от 7 до 18 лет из приграничных регионов, в том числе Белгородской и Курской областей из-за обстрелов со стороны ВСУ. Авторы инициативы призвали направить детей с согласия родителей на отдых...

В Екатеринбурге показали, как силовики гонялись за автохамом Новоселовым

Сотрудники ГУФСИН показали видео задержания ого уральского автохама Игоря Новоселова, ролик появился в распоряжении портала E1.RU. На опубликованных кадрах видно, как мужчина, ставший автором популярного мема «Ты кому сигналишь, дядя?», пытается убежать от правосудия. В итоге седьмого июня его заключили под стражу. В марте Новоселова объявили в федеральный розыск...

Андрей Архангельский – один  из основателей отечественной геологии

К разработкам по добыче  нефти в нашей стране был причастен, в том числе и наш земляк Андрей Архангельский – один  из основателей отечественной геологии.

Рамзан Кадыров рассказал, чем сейчас занимается Владимир Путин

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, сейчас занимается президент России Владимир Путин. Обращаясь к основателю «Группы Вагнера» Евгению Пригожину, он призвал поддерживать главу государства. «Президент день и ночь работает ради российского народа, тащит страну из ямы санкций и обвинений. Каждое решение – взвешенное, наиболее выгодное и наиболее безопасное....
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации