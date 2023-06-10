В День России в Рязани состоится показ символ-оперы В.Лопухова «Александр Невский»

11 и 12 июня в Рязанском музыкальном театре пройдут премьерные показы символ-оперы «Александр Невский». Рязанским журналистам представилась уникальная возможность посетить генеральную репетицию и пообщаться лично с дирижером, артистами, балетмейстером и режиссёром постановки.

История, которую увидят зрители, способна пробудить интерес к русской культуре и традициям. Князь Александр Невский – знаковая фигура, полководец, возглавлявший русские войска и отстоявший северо-западные территории. По воле авторов он предстает перед зрителем как незаурядный мыслитель, государственный деятель, спасший русский народ от нашествия иноземцев.

О том, как проходил репетиционный процесс, журналистам рассказал дирижёр-постановщик Сергей Проскурин.

— Работа проделана огромная. В постановке заняты хор, солисты, балет, оркестр. Партитура интересна тем, что мы попытались сделать её современной. Зритель услышит как элементы фанка, рока, джаз-рока, так и академическую музыку, классическую музыку, хорал, исполненный на четыре голоса.

Для каждого поколения свой Александр Невский. Многие знакомы с классической постановкой Сергея Прокофьева, написанной в академической манере. Композитор Вячеслав Лопухов написал популярную музыку. Мы нашли особый стиль, возможно, это новая опера, в которой современная музыка исполняется в достаточно сложном изложении. Чтобы молодёжь пришла и услышала свои актуальные интонации. При этом сохранены традиции нашей культуры и образ удивительного человека, героя Александра Невского.

Балетмейстер-постановщик Дарья Захарова также отметила, что использовала нестандартные подходы.

— Мы уходили от привычных рисунков. Использовали современные решения в народной хореографии. По стилю у нас получилось сделать контемпорари с опорой на модерн. Отличительной особенностью балетной постановки является прочувствование музыки балетом. Мы уходили от стандартного счёта и переходили на музыкальные ощущения. Мы пытались экспрессию, которую выдают солисты и хор подчёркивать движением. У меня такое ощущение, что у нас родилось что-то на границе стилей внутри современного танца.

Своими впечатлениями поделился режиссер-постановщик Иван Китанин.

— Символ-опера – новый жанр в нашем театре. Большое количество людей одновременно находятся на сцене, многонаселенный спектакль, в котором зритель услышит разнообразие современной музыки. Для артистов Рязанского музыкального театра и меня, как режиссёра – это вызов. Мы в таком формате ещё не работали. В постановке очень много хора. Следовательно, на сцене постоянно много людей, каждому из которых необходимо отыгрывать свой образ. Всё должно жить и двигаться.

Постановка в первую очередь адресована молодежи. Она знакомит с событиями, хорошо знакомыми по урокам истории: нашествие на Русь тевтонцев и славная победа Александра Невского. Элементы мюзикла, хоровое исполнение, хореографические номера современным языком, эпическое действие и философский смысл передают всю глубину тех трагических и героических дней.

Возрастное ограничение 12+