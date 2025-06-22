В День памяти и скорби в Рязани прошла акция «Я помню»

22 июня в 84 годовщину со дня начала Великой Отечественной войны ровно в 4 утра на Скорбященском мемориальном комплексе Рязани состоялась патриотическая акция «Я помню».

Почтить память павших пришли ветераны Великой Отечественной войны, руководители регионального Правительства, представители областных министерств и ведомств, руководители территориальных органов федеральных органов власти, правоохранительных структур, Рязанской областной Думы и городской Думы, администрации г. Рязани, РГВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова, Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, участники СВО, в том числе — региональной кадровой программы «Герои62», а также члены общественных, ветеранских, организаций, политических партий и жители города.

Участники памятной акции прошли по аллее Славы в сопровождении факелоносца, доставившего пламя с Площади им. генерала армии В.Ф. Маргелова. Память рязанцев, павших в годы Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания.

От имени Губернатора к собравшимся обратился первый заместитель Председателя регионального Правительства Денис Боков. «Сегодня священная дата для нашей страны — День памяти и скорби. 84 года назад, 22 июня, изменилось все: судьбы людей, приоритеты в экономике, привычный уклад жизни городов и поселков. Рязань и рязанцы проявили беспримерный героизм в те годы. Более 300 тысяч человек ушли на фронт, из них 180 тысяч — не вернулись назад. Рязань обеспечивала фронт всем необходимым: женщины, старики и дети трудились, не покладая рук. Мы будем всегда помнить наших близких и родных, наших предков, оставшихся на полях сражений войны».

Вместе с ветераном Великой Отечественной войны, почетным гражданином г. Рязани Германом Грибакиным первый зампред областного Правительства Денис Боков возложили цветы к Вечному огню.

В ходе акции на территории мемориального комплекса участники составили из зажженных лампад надпись: «Я помню».