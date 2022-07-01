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Пятница, 1 июля, 2022

В центре Рязани засняли лежащего после удара молодыми людьми мужчину

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7info7

В центре Рязани засняли лежащего после удара молодыми людьми мужчину

На Театральной площади засняли лежащего на асфальте мужчину. Видео опубликовал паблик «Новости Рязани ВКонтакте».

Свидетелем инцидента стала местная жительница. Она сообщила, что ночью на театральную Площадь приехали молодые люди и начали громко включать музыку. Музыка играла на протяжении часа, жители соседнего дома вызвали полицию, однако правоохранители не приехали.

– И мало того, ещё они (молодые люди) ударили человека, тот теперь лежит без сознания. К нему страшно было подойти из-за этих ублюдков, они ещё вокруг него скакали. Жаль, не успела снять, – пишет автор поста.

Женщина ещё раз позвонила в полицию после этого инцидента. Ей сообщили, что сотрудники выезжали на место, но музыку не было слышно.

– Теперь зато у нас аж 4 полицейских машины под окном. Хотя можно было и без крови, и с одной машиной, если бы люди более ответственно относились к своим обязанностям, – считает рязанка.

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