В центре Рязани засняли лежащего после удара молодыми людьми мужчину

На Театральной площади засняли лежащего на асфальте мужчину. Видео опубликовал паблик «Новости Рязани ВКонтакте».
Свидетелем инцидента стала местная жительница. Она сообщила, что ночью на театральную Площадь приехали молодые люди и начали громко включать музыку. Музыка играла на протяжении часа, жители соседнего дома вызвали полицию, однако правоохранители не приехали.
Женщина ещё раз позвонила в полицию после этого инцидента. Ей сообщили, что сотрудники выезжали на место, но музыку не было слышно.