В центре Рязани запенили дупло с опасными шершнями

В Рязани ликвидировали осиное гнездо в стволе дерева в районе памятника Сергею Есенину в Кремлевском сквере. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города.

В соцсетях рязанцы пожаловались на опасных насекомых, которые нападают на прохожих в Кремлёвском сквере. Шершни укусили как минимум шестерых человек.

Коммунальные службы провели работу по ликвидации осиного гнезда, для обработки дерева использовали специальное средство, на вид это были баллончики с монтажной пеной. Это заставило рязанцев волноваться, не пострадает ли дерево.