Городские службы в Рязани не имеют необходимого оборудования и спецодежды для обработки территории от шершней. Об этом в комментариях в телеграм-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова сообщили представители городской администрации.

Пользователь Сети сообщил, что насекомые поселились в районе Рязанского кремля около памятника Сергею Есенину за зданием казначейства. По его словам, от укусов шершней пострадали минимум шесть человек.

Рязанец обращает внимание, что укус этих насекомых опасен, особенно для детей.

Представители МЧС, якобы, сообщили, что такими вопросами не занимаются.