Четверг, 25 августа, 2022
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В рамках Форума древних городов в Рязани показали спектакль «Житие одной бабы»

С 24 по 27 августа в Рязани проходит V Международный Форум древних городов «Нарядный мир». Одним из первых событий в рамках масштабного форума стал показ спектакля «Житие одной бабы» по мотивам одноимённой повести Н. С. Лескова. Режиссером спектакля выступила Урсула Макарова.

Премьера постановки состоялась на сцене мультимедийного комплекса на Лыбедском бульваре: наблюдать за действиями и переживаниями героев зрители могли под открытым небом.

В рамках Форума древних городов в Рязани показали спектакль «Житие одной бабы»
В рамках Форума древних городов в Рязани показали спектакль «Житие одной бабы»
В рамках Форума древних городов в Рязани показали спектакль «Житие одной бабы»
В рамках Форума древних городов в Рязани показали спектакль «Житие одной бабы»
В рамках Форума древних городов в Рязани показали спектакль «Житие одной бабы»

В спектакле были использованы традиционные народные костюмы Рязанской и Тамбовской губернии, показаны фрагменты обрядов ремесленного процесса и фольклорные элементы.

Антураж происходящего и игра как профессиональных, так и начинающих актёров не оставили гостей равнодушными.

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