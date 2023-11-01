В центре Москвы кот сидит в запертой машине без воды 4 день

В центре Москвы пытаются спасти кота, который четвертый день сидит в машине без еды и воды, сообщает телеграм-канал 112.

Автомобиль стоит на платной парковке у Охотного ряда. Пользователи соцсетей сообщили, что хозяин машины задержан правоохранителями за неадекватное поведение. Якобы, мужчина находится в психбольнице.

Чтобы спасти кота, на место вызывали сотрудников полиции, МЧС, но сделать они ничего не могут — вскрывать авто без разрешения владельца нельзя.

Чем закончится ситуация, пока не понятно.