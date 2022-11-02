В Белгородской области мать сняла на видео дочь с леденцом в форме полового органа

Жительница села Бубново в Белгородской области сняла на видео, как ее держит леденец в форме полового органа, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».
Женщина отправила запись отцу ребенка с целью донести до него, что без алиментов они с девочкой «будут сидеть сосать».
Мужчина не оценил юмора и обратился в полицию и органы опеки. Он обвинил бывшую возлюбленную в совращении дочери.
Мать попросила в комментариях к посту губернатора региона Вячеслава Гладкова помочь ей разобраться с этим казусом, чтобы избежать дальнейших негативных последствий.
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