Четверг, 20 октября, 2022
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В Белгороде жильцов заставляли покупать лавочки в подвал

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Жительница Белгорода пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на управляющую компанию, которая заставляла жильцов покупать лавочки в подвал, пишет Бел.Ру.

Горожанка отметила, что такая ситуация наблюдается в доме № 31 по улице Центральная 1-я.

«Разве не их обязали оборудовать подвалы лавочками?» – задалась вопросом женщина.

Глава региона отметил, что УК не имеет права заставлять людей делать это. С ее представителями уже провели беседу и разъяснили порядок оборудования подвалов.

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