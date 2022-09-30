Пятница, 30 сентября, 2022
powder

В Белгороде подросток поглумился над фигурой фламинго

На главнуюНовости мира

Подросток избил фигуру фламинго в подземном переходе возле Центрального рынка в Белгороде.

Видеозапись с места случившегося опубликована в группе «МОЁ! Новости Белгорода» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, ка парень и его друзья решили развлечься. Злоумышленник разбил пластмассовый арт-объект, использовав его в качестве боксерской груши.

Сотрудники полиции задержали 15-летнего хулигана. Он состоит на учёте в органах ОДН за то, что неоднократно уходил из дома. С его родителями провели профилактическую беседу. Мать мальчика привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/