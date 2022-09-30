В Белгороде подросток поглумился над фигурой фламинго

Подросток избил фигуру фламинго в подземном переходе возле Центрального рынка в Белгороде.

Видеозапись с места случившегося опубликована в группе «МОЁ! Новости Белгорода» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, ка парень и его друзья решили развлечься. Злоумышленник разбил пластмассовый арт-объект, использовав его в качестве боксерской груши.

Сотрудники полиции задержали 15-летнего хулигана. Он состоит на учёте в органах ОДН за то, что неоднократно уходил из дома. С его родителями провели профилактическую беседу. Мать мальчика привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.