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Понедельник, 13 декабря, 2021
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В Астрахани эмоциональная женщина устроила дебош возле мусорного контейнера

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В Астрахани местная жительница устроила дебош во дворе дома по улице Валерии Барсовой, пишет Астрахань.ру.

Сообщается, что сначала женщина припарковалась прямо возле мусорного контейнера. Ее решили проучить, разложив на припаркованной машине пакеты с мусором.

Вскоре во двор приехал мусоровоз. Владелица транспортного средства вышла на улицу и принялась раскидывать пакеты прямо рядом с подъездом. Так, она даже бросила мусор под окна жителям дома.

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Водитель мусоровоза помогал женщине освободить машину от мусора, однако клал его в контейнер.

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