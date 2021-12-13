В Астрахани депутата Гаврилова приговорили к трем годам исправительных работ

Суд вынес приговор депутату астраханской Гордумы Сергею Гаврилова, которого признали виновным в мошенничестве, пишет Пункт А.

По версии следствия, в 2018 году при проведении ремонта в четырех домах по улице Звездной директор УК завысил объемы выполненных работ при замене деревянных окон на пластиковые. Сообщается, что таким образом злоумышленник похитил у собственников домов чуть менее 700 тысяч рублей.

В итоге парламентария приговорили к трем годам исправительных работ. Приговор не вступил в законную силу.

Реклама

Гаврилов считает, что уголовное дело носит заказной характер и связано с его профессиональной деятельностью.