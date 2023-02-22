В 2022 году специалисты МУП «РГРЭС» присоединили к городским распределительным электрическим сетям 980 новых объектов в городе Рязани

В 2022 году энергетики МУП «РГРЭС» присоединили к городским распределительным электрическим сетям в Рязани 980 новых объектов, среди них – многоквартирные и частные жилые дома, объекты коммунальной инфраструктуры, социальные, торговые и промышленные объекты.

В частности, были построены сети электроснабжения реконструированных корпусов областного онкодиспансера, реконструированных павильонов Торгового городка, новой школы № 76 («в Кальном»), жилых комплексов на улицах Фирсова, Брестской, 5-м Коломенском проезде. Созданы новые электрические сети для объектов Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова, Рязанского областного клинического противотуберкулезного диспансера, станции водоснабжения в Солотче, котельной Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. М.Горького.

Проведена реконструкция сетей электроснабжения Рязанского государственного областного театра юного зрителя, школ №47 и №22. Электричество проведено к строительным площадкам строящихся новых детских садов. Сотрудники МУП «РГРЭС» также обеспечили электроснабжение новых постов видеонаблюдения по программе «Безопасный регион», участвовали в организации и проведении городских мероприятий в областном центре, готовили праздничную новогоднюю иллюминацию, подключали информационные табло на остановках общественного транспорта города, ярмарки «выходного дня» и т.д.

За 2022 год объем поставленной потребителям электроэнергии превысил 1 млрд.кВт*ч. К электрическим сетям МУП «РГРЭС» присоединено более 16 тысяч объектов небытовых потребителей и более 260 тысяч лицевых счетов бытовых потребителей электроэнергии. Поставка электроэнергии осуществляется по 161 точке поставки от смежных сетевых организаций: ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети ФСК ЕЭС».

В ведении специалистов МУП «РГРЭС» находятся 60 распределительных пунктов, 843 трансформаторные подстанции; свыше 2 150 км кабельных линий электропередачи и более 590 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-6-10кВ.

Улучшить качество электроснабжения Рязани удалось благодаря введению новых трансформаторных подстанций почти во всех районах города (13 подстанций). Для повышения пропускной способности электросетей и увеличения мощности силовых трансформаторов, взамен существующих, в рамках реконструкции электрических сетей, были установлены 6 новых трансформаторных подстанций: в микрорайонах Семчино, Никуличи, Дягилево, Соколовка, Сысоево.

В 2022 году, в рамках технологического присоединения, было проложено новых кабельных линий напряжением 6-10 кВ – 7,935 км, кабельных линий напряжением 0,4 кВ – 9,334 км, создано новых воздушных линий напряжением 0,4 кВ – 29,691 км по трассе, воздушных линий напряжением 6-10 кВ – 0,089 км по трассе; смонтировано 6 единиц оборудования ВЛЭП-6-10 кВ.

Электрические сети г. Рязани обретают современный облик, отвечающий потребностям его жителей, благодаря каждодневной работе Муниципального унитарного предприятия «Рязанские городские распределительные электрические сети». Работы по развитию городской распределительной электрической сети продолжаются.