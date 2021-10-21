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Четверг, 21 октября, 2021
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Ушёл из жизни профессор Академии ФСИН Виктор Игнатенко

7info

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В среду, 20 октября, скончался учёный, педагог, профессор Академии ФСИН Виктор Игнатенко. Об этом сообщила пресс-служба рязанского вуза.

Виктору Ивановичу было 86 лет. В Рязанской высшей школе МВД он работал с 1974 года на должности заместителя начальника кафедры боевой и физической подготовки. Был одним из создателей кафедры криминологии и профилактики преступлений.

— Виктор Иванович помог многим подросткам не встать на опасный криминальный путь, — говорится в сообщении пресс-службы Академии.

Докторскую диссертацию Игнатенко защитил в 1993 году. Под его руководством в качестве педагога защищено 20 кандидатских диссертаций, написаны многочисленные научные публикации.

Президент России присвоил Игнатенко звание Заслуженный работник Высшей школы.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.

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