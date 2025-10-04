Уполномоченный по правам ребенка Львова-Белова поможет ветерану СВО вернуть пятерых детей

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о результатах личного приёма в Рязани, где обсуждалась судьба двух семей, столкнувшихся с тяжелыми жизненными обстоятельствами.

Одной из проблем, рассмотренных омбудсменом, стала ситуация в семье Юрия — ветерана СВО, который получил серьезное ранение. Его жена была осуждена и находится в местах лишения свободы, а пятеро детей попали в специальные учреждения.

«У меня желание большое забрать детей. Жильё есть. Они спрашивают, ты когда нас заберёшь?» — процитировала мужчину Львова-Белова.

Из-за состояния здоровья Юрий не может регулярно навещать детей. Была достигнута договоренность с регионом о следующих мерах поддержки:

Медицинское обследование Юрия и, при необходимости, операция.

Организация совместной реабилитации отца и детей.

Помощь с косметическим ремонтом жилья.

Содействие в решении юридических вопросов и оформлении выплат и пособий.

Поддержка мамы, столкнувшейся с болезнью

Также омбудсмен окажет поддержку Елене — матери четверых детей. У женщины диагностировали серьезное заболевание, а вскоре после этого умер её муж. Из родственников рядом остался только пожилой отец.

Двух младших детей Елена была вынуждена отдать в дом ребенка на пятидневку, поскольку не могла обеспечить им должный уход. По выходным оплату услуг няни брали на себя благотворительные фонды.

«Очень скучаю по детям, но и должный уход одна не могу обеспечить. Тошно без детей», — рассказала женщина.

Мария Львова-Белова пообещала обеспечить семье поддержку няни на ежедневной основе, чтобы дети могли вернуться домой и семья больше не разлучалась.