Угрозы населённым пунктам Рязанской области от лесных пожаров нет – Григоренко

Угрозы населенным пунктам Рязанской области от лесных пожаров нет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
По его словам, сейчас на тушении лесных пожаров в регионе работают порядка 9 тысяч специалистов и более 2 тысяч единиц техники.
Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов в четверг побывали в Рязанской, Нижегородской областях и на территории сопредельной Республики Марий Эл. После облета очагов пожаров в палаточном лагере МЧС в поселке Кузьмияр Воротынского района состоялось заседание оперативного штаба.