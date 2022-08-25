Четверг, 25 августа, 2022
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Угрозы населённым пунктам Рязанской области от лесных пожаров нет – Григоренко

Угрозы населенным пунктам Рязанской области от лесных пожаров нет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«В Рязанской области на сегодняшний день угрозы населенным пунктам нет. Там есть пять населенных пунктов, которые потенциально в пожароопасной зоне. Вокруг этих населенных пунктов сделана полоса безопасности, стоят пожарные машины, это все контролируется», — сказал Григоренко журналистам.

По его словам, сейчас на тушении лесных пожаров в регионе работают порядка 9 тысяч специалистов и более 2 тысяч единиц техники.

«Все шансы, чтобы локализовать открытое горение и решить проблему пожаров, на сегодняшний день очень высоки», — заключил вице-премьер.

Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов в четверг побывали в Рязанской, Нижегородской областях и на территории сопредельной Республики Марий Эл. После облета очагов пожаров в палаточном лагере МЧС в поселке Кузьмияр Воротынского района состоялось заседание оперативного штаба.

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