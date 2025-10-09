Кораблинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Происшествие случилось утром 8 октября в одной из квартир жилого дома в деревне Ершово Старожиловского района. По данным следствия, причиной возгорания стала утечка бытового газа из централизованной системы газоснабжения. В результате инцидента пострадали пятеро местных жителей.

Пожар в многоквартирном доме на улице Молодёжной начался в 08:31 и был ликвидирован к 09:20. Первыми на место прибыли добровольные пожарные колхоза «Шелковской», затем — сотрудники ПСЧ № 45. Из дома оперативно эвакуировали 50 жильцов.

В результате возгорания 30-летняя женщина и три её дочери в возрасте 12, 9 и 4 лет доставлены в Рязань. 60-летняя соседка госпитализирована в Старожиловскую ЦРБ.

По уголовному делу продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.