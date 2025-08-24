Воскресенье, 24 августа, 2025
14.6 C
Рязань
Учителя рассказали, чем обернется сокращение уроков английского

Сокращение часов на изучение английского в средней школе негативно скажется на знании языка детьми, рассказали РБК учителя.

Как отметила завкафедрой лингводидактики МГЛУ Галина Фролова, перерывы между занятиями станут дольше, поэтому у школьников может начаться «процесс забывания». В то же время, напомнила она, сейчас обсуждается вопрос о сокращении объемов домашнего задания, а число учеников в классах только растет.

«Если два часа — это основное время, то стоит рассмотреть и другие формы обучения, такие как кружки, клубы, онлайн-курсы или занятия с носителями языка», — сказала педагог из Иркутской области Екатерина Ахмеева.

По ее мнению, в школах может увеличиться число внеурочных занятий для изучения языка.

Репетитор из Мурманска Юлия Хилинг предположила, что ученики будут все чаще обращаться к услугам ее коллег, чтобы повысить уровень подготовки.

С сентября 2026 года ученики 5-7-х классов будут изучать английский два часа в неделю вместо трех.

Военкор Коц рассказал, на чем погорел политолог Марков*

Политолог Сергей Марков*, вероятно, получал деньги от Баку за...
Певец Ярослав Евдокимов перед смертью пережил сильный стресс — «МК»

Уход из жизни певца Ярослава Евдокимова стал шоком для многих. Артист не рассказывал о проблемах со здоровьем, и лишь сейчас выяснилось, что причиной смерти стал рак легких.
В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь...
Мать Пригожина высказалась о версии с инсценировкой его гибели

У родственников нет сомнений в гибели бизнесмена Евгения Пригожина,...

Новости Касимова

Музей в виде блиндажа открылся в Касимове

В музее представлены макеты современного вооружения и боеприпасов, обмундирование, средства связи и образцы дронов, предметы быта, находящиеся на передовой в современных окопах и блиндажах.
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.
Спорт

Павел Малков: Здорово, что такой спорт, как биатлон, у нас активно развивается

В Рязанской области прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона». Соревнования прошли в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин.
Транспорт и дороги

В Рязанской области отремонтировали 24 пешеходных перехода с начала 2025 года

Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через пути в неположенных местах в непосредственной близости от движущихся поездов.
В США умер один из первых ведущих программы «Вести» Юрий Ростов

На территории США ушел из жизни журналист, один из...
«МК»: Лолита расплакалась и убежала со сцены

Певица Лолита Милявская расплакалась и убежала со сцены после...
Происшествия

Пенсионерке отказали учесть в трудовой стаж 6 лет работы портнихой

В региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования женщине отказали учесть в страховой стаж 6 лет работы в качестве портного верхней одежды и произвести перерасчет пенсии.
Общество

В Рязани после аварии полностью восстановлено электроснабжение

В воскресенье, 24 августа, на подстанции 110 кВ «Лихачево» произошло технологическое нарушение. В результате которого частично было ограничено электроснабжение потребителей в Рязани.