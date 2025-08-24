Учителя рассказали, чем обернется сокращение уроков английского

Сокращение часов на изучение английского в средней школе негативно скажется на знании языка детьми, рассказали РБК учителя.

Как отметила завкафедрой лингводидактики МГЛУ Галина Фролова, перерывы между занятиями станут дольше, поэтому у школьников может начаться «процесс забывания». В то же время, напомнила она, сейчас обсуждается вопрос о сокращении объемов домашнего задания, а число учеников в классах только растет.

«Если два часа — это основное время, то стоит рассмотреть и другие формы обучения, такие как кружки, клубы, онлайн-курсы или занятия с носителями языка», — сказала педагог из Иркутской области Екатерина Ахмеева.

По ее мнению, в школах может увеличиться число внеурочных занятий для изучения языка.

Репетитор из Мурманска Юлия Хилинг предположила, что ученики будут все чаще обращаться к услугам ее коллег, чтобы повысить уровень подготовки.

С сентября 2026 года ученики 5-7-х классов будут изучать английский два часа в неделю вместо трех.