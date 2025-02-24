Участниками «Гонки Легкова» в Рязани стали более 1000 спортсменов

22-23 февраля на биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани прошли двухдневные всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Гонка Легкова». По данным Минспорта Рязанской области, в мероприятии приняли участие около 1000 спортсменов.
В церемонии открытия участвовали губернатор Рязанской области Павел Малков, олимпийский чемпион Александр Легков, а также двукратный олимпийский призёр Раимкуль Малахбеков.
Павел Малков поблагодарил организаторов за проведение соревнований в регионе:
Победители соревнований:
- Абсолютный зачёт среди профессионалов: Александр Терентьев и Наталья Терентьева.
- Дистанция 10 км (любители): Андрей Алипкин (Рязань) и Полина Сероносова.
- Дистанция 15 км (любители): Илья Кузнецов и Рада Тарасенко.
Детские забеги:
- 1 км: Анастасия Рысина и Артём Угольников.
- 3 км: Полина Машкова и Илья Меркулов.
- 5 км: Вера Рогова и Роман Третьяк.
Во второй день фестиваля прошли мастер-классы с известными спортсменами, а также товарищеский хоккейный матч между командами Александра Легкова и правительства Рязанской области. Победу со счётом 10:9 одержала команда Легкова.
«Гонка Легкова» стала ярким спортивным событием, объединившим профессионалов, любителей и юных спортсменов, и подтвердила статус Рязанской области как региона, активно развивающего зимние виды спорта.