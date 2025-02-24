Участниками «Гонки Легкова» в Рязани стали более 1000 спортсменов

22-23 февраля на биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани прошли двухдневные всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Гонка Легкова». По данным Минспорта Рязанской области, в мероприятии приняли участие около 1000 спортсменов.

В церемонии открытия участвовали губернатор Рязанской области Павел Малков, олимпийский чемпион Александр Легков, а также двукратный олимпийский призёр Раимкуль Малахбеков.

Павел Малков поблагодарил организаторов за проведение соревнований в регионе:

«Лыжные гонки – базовый вид спорта в Рязанской области, который активно развивается, им занимаются все больше людей. “Гонка Легкова” – настоящий праздник спорта, организованный на хорошем уровне. Он объединил огромное количество людей самого разного возраста. Рад, что в регионе проходит все больше таких масштабных спортивных событий». Реклама

Победители соревнований:

Абсолютный зачёт среди профессионалов: Александр Терентьев и Наталья Терентьева.

Александр Терентьев и Наталья Терентьева. Дистанция 10 км (любители): Андрей Алипкин (Рязань) и Полина Сероносова.

Андрей Алипкин (Рязань) и Полина Сероносова. Дистанция 15 км (любители): Илья Кузнецов и Рада Тарасенко.

Детские забеги:

1 км: Анастасия Рысина и Артём Угольников.

Анастасия Рысина и Артём Угольников. 3 км: Полина Машкова и Илья Меркулов.

Полина Машкова и Илья Меркулов. 5 км: Вера Рогова и Роман Третьяк.

Во второй день фестиваля прошли мастер-классы с известными спортсменами, а также товарищеский хоккейный матч между командами Александра Легкова и правительства Рязанской области. Победу со счётом 10:9 одержала команда Легкова.

«Гонка Легкова» стала ярким спортивным событием, объединившим профессионалов, любителей и юных спортсменов, и подтвердила статус Рязанской области как региона, активно развивающего зимние виды спорта.