Участник «ГЕРОИ62» рассказал, как опыт спецназа помогает в развитии малой родины

Участники второго потока программы «ГЕРОИ62» активно проходят стажировку, получая ценные рекомендации от своих наставников. Для Романа Кармушина такая работа уже знакома. Его наставником является глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов, в чьей команде Роман Владимирович и трудится.

Будучи глубоко погруженным в жизнь муниципалитета, Кармушин уделяет особое внимание вопросам благоустройства и преображения общественных пространств, стремясь сделать родной округ комфортнее для земляков.

В решении мирных задач ему помогает опыт, полученный на службе. Он является выпускником спецфакультета Рязанского десантного училища, ветераном спецназа и участником боев за Бахмут. Роман считает, что пройденный путь закалил в нем важные для руководителя качества — отзывчивость и готовность всегда прийти на выручку.

Участие в программе «ГЕРОИ62», уверен Роман Кармушин, — это прекрасная возможность достичь наилучших результатов.