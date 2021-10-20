Убийца девочки в Вологде объяснила, зачем издевалась над ребенком

Задержанная за убийство девятилетней девочки в Вологде 40-летняя Ульяна Ланская призналась в содеянном, пишет МК.

По предварительной версии, женщина заманила к себе домой двух детей, после чего одного из них отпустила, а второго – убила.

Злоумышленница, стоявшая на учете в психоневрологическом диспансере, заявила, что неизлечимо больна. Она считала, что у нее лимфолейкоз.

Ланская была уверена, что скоро умрет, но не хотела уходить одна, и решила прихватить кого-либо еще, и тем самым «оставить след в истории».