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Среда, 20 октября, 2021
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Убийца девочки в Вологде объяснила, зачем издевалась над ребенком

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Задержанная за убийство девятилетней девочки в Вологде 40-летняя Ульяна Ланская призналась в содеянном, пишет МК.

По предварительной версии, женщина заманила к себе домой двух детей, после чего одного из них отпустила, а второго – убила.

Злоумышленница, стоявшая на учете в психоневрологическом диспансере, заявила, что неизлечимо больна. Она считала, что у нее лимфолейкоз.

Ланская была уверена, что скоро умрет, но не хотела уходить одна, и решила прихватить кого-либо еще, и тем самым «оставить след в истории».

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