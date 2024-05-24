У жительницы Касимова украли золото на 130 тысяч рублей

В Касимове сотрудники полиции задержали злоумышленницу, подозреваемую в краже золотых украшений из дома пенсионерки. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Из дома 46-летней жительницы Касимова пропали золотые украшения, ориентировочная стоимость которых — 130000.

Полицейские нашли свидетелей, которые видели незнакомку, ходящую между дворов. По описанию ее внешности сотрудники с помощью автоматизированной системы криминального учета выяснили, что к краже может быть причастна 48-летняя жительница Нижегородской области. Ранее ее осудили за неуплату алиментов.

Сотрудники полиции разыскали эту женщину и установили ее причастность к хищению золотых украшений. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, женщина приехала в Касимов в гости к родственникам и решила «подзаработать». Она ходила по городу и пробовала — закрыты ли входные двери. В одном из домов дверь открылась и с кухни были слышны голоса. Злоумышленница прошла в комнату, нашла золотые украшения, забрали их и скрылась. Позже украшения сбыла случайным знакомым.

Следователь полиции возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ.