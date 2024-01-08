У спящего петербуржца изнасиловали девушку и украли оружие в Рождество

В ночь на 7 января 27-летняя жительница Санкт-Петербурга сообщила полиции, что ее изнасиловал знакомый, пишет «Патрульный Петербурга».

Сожитель потерпевшей пояснил, что во время преступления он спал дома. Вскоре он обнаружил еще и пропажу оружия на сумму 300 тысяч рублей, доставшегося ему по наследству. Известно, что 34-летний мужчина также написал заявление в правоохранительные органы.

По предварительной версии, подозреваемый угрожал его возлюбленной ножом и пистолетом.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.