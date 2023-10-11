Среда, 11 октября, 2023
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У бывшего участника рязанской ОПГ нашли 208 граммов марихуаны

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Изображение от wirestock на Freepik

У бывшего участника одной из рязанских ОПГ полицейские изъяли более 200 граммов марихуаны.

До этого суд назначил 60-летнему мужчине условную меру наказания за культивирование наркосодержащих растений, однако мужчина продолжил незаконную деятельность.

Оперативники задержали рязанца и изъяли у него 3 грамма марихуаны. В квартире в морозильной камере мужчина хранил еще 205 граммов запрещенного препарата.

В 90-е годы задержанный был активным участником одной из ОПГ Рязанской области, сообщает региональной МВД.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.   

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