Труженице тыла из Рязани Александре Чепурновой исполнилось 102 года

В Рязани труженица тыла Александра Петровна Чепурнова отметила 102-летие, сообщает телеграм-канал мэрии.

От имени главы администрации Виталия Артёмова префект Октябрьского района города Рязани Кирилл Горелов поздравил именинницу с юбилеем. Он вручил ей поздравительный адрес, цветы и подарок, а также пожелал здоровья, оптимизма, тепла и заботы от родных и близких.

Александра Петровна родилась в деревне Гремучка Петровского района Тамбовской области. После окончания семилетней школы начала работать в колхозе. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов занималась рытьём окопов. В 2006 году пенсионерка переехала к дочери в Рязань.

Реклама

У Александры Петровны есть внучка, а также правнук и правнучка.