Труп 10-летней девочки с ножевым ранением обнаружили в Саратове

В Саратове следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 10-летней девочки с ножевым ранением. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Тело ребёнка нашли родственники 13 октября в 18.40 в квартире дома по улице Батавина. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть.

На месте работает следственная группа, судмедэксперт.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

— По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организовано проведение проверки. На место происшествия выехала прокурор Кировского района Саратова Анжелика Романова, — сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры.

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