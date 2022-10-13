Труп 10-летней девочки с ножевым ранением обнаружили в Саратове

В Саратове следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 10-летней девочки с ножевым ранением. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Тело ребёнка нашли родственники 13 октября в 18.40 в квартире дома по улице Батавина. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть.
На месте работает следственная группа, судмедэксперт.
По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
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