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Рязанцы заболели лихорадкой денге после поездки в Таиланд

Алексей Самохин

За четыре месяца 2025 года в Рязанской области зарегистрировано 3 завозных случая лихорадки денге из Таиланда. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. 

По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом, когда был зарегистрирован один случай, наблюдается рост заболеваемости. 

Лихорадка денге — это вирусное инфекционное заболевание.

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Инкубационный период составляет от 3 до 15 дней после укуса инфицированного комара, чаще всего — 5–7 дней.

Основные симптомы заболевания:

Болезнь начинается внезапно: температура резко поднимается до 39–40 °C, появляется озноб, боли в суставах рук и ног, мышцах шеи и поясницы. Также отмечаются:

  • выраженная слабость,
  • головная боль,
  • боли в глазах, светобоязнь,
  • возможны тошнота, рвота, сонливость.

У большинства пациентов увеличиваются периферические лимфатические узлы. Лихорадка длится 2–7 дней. Примерно у 50% заболевших появляется кожная сыпь, наблюдаются умеренные кровотечения (из носа, десен), могут возникать синяки. У некоторых симптомы выражены слабо.

Как передаётся инфекция:

Источником вируса чаще всего является больной человек. Переносчиками служат определённые виды комаров. Вирус может размножаться в организме комара при температуре не ниже 22 °C. Достаточно одного укуса заражённого комара, чтобы заболеть. Без наличия комаров больной человек не представляет опасности для окружающих.

Где можно заразиться:

Лихорадка денге широко распространена в странах Южной и Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины, Шри-Ланка, Индия и др.), в Африке (Мозамбик, Судан, Египет), а также в тропических и субтропических районах Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и др.). Эти регионы считаются эндемичными по лихорадке денге.

Из-за активного туризма, миграции и деловых поездок растёт число завозных случаев лихорадки денге. В 2024 году в России зарегистрировано более 280 таких случаев, в том числе один — в Рязанской области. За первые четыре месяца 2025 года в Рязанской области уже выявлено 3 завозных случая, все из Таиланда.

Как защититься во время отдыха:

Туристам, выезжающим в эндемичные страны, рекомендуется:

  • носить закрытую одежду, особенно вечером и ночью,
  • использовать репелленты,
  • проверять, есть ли в отеле защитные сетки на окнах и дверях,
  • применять аэрозоли, фумигаторы и другие средства от насекомых.

Что делать при подозрении на болезнь:

Если в течение 15 дней после возвращения из эндемичной страны появляются признаки заболевания, необходимо как можно скорее обратиться к врачу и обязательно сообщить о поездке. Существуют лабораторные тесты, которые позволяют быстро выявить вирус и начать своевременное лечение, предотвращая тяжёлое течение болезни.

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