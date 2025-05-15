Рязанцы заболели лихорадкой денге после поездки в Таиланд

За четыре месяца 2025 года в Рязанской области зарегистрировано 3 завозных случая лихорадки денге из Таиланда. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом, когда был зарегистрирован один случай, наблюдается рост заболеваемости.
Лихорадка денге — это вирусное инфекционное заболевание.
Инкубационный период составляет от 3 до 15 дней после укуса инфицированного комара, чаще всего — 5–7 дней.
Основные симптомы заболевания:
Болезнь начинается внезапно: температура резко поднимается до 39–40 °C, появляется озноб, боли в суставах рук и ног, мышцах шеи и поясницы. Также отмечаются:
- выраженная слабость,
- головная боль,
- боли в глазах, светобоязнь,
- возможны тошнота, рвота, сонливость.
У большинства пациентов увеличиваются периферические лимфатические узлы. Лихорадка длится 2–7 дней. Примерно у 50% заболевших появляется кожная сыпь, наблюдаются умеренные кровотечения (из носа, десен), могут возникать синяки. У некоторых симптомы выражены слабо.
Как передаётся инфекция:
Источником вируса чаще всего является больной человек. Переносчиками служат определённые виды комаров. Вирус может размножаться в организме комара при температуре не ниже 22 °C. Достаточно одного укуса заражённого комара, чтобы заболеть. Без наличия комаров больной человек не представляет опасности для окружающих.
Где можно заразиться:
Лихорадка денге широко распространена в странах Южной и Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины, Шри-Ланка, Индия и др.), в Африке (Мозамбик, Судан, Египет), а также в тропических и субтропических районах Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и др.). Эти регионы считаются эндемичными по лихорадке денге.
Из-за активного туризма, миграции и деловых поездок растёт число завозных случаев лихорадки денге. В 2024 году в России зарегистрировано более 280 таких случаев, в том числе один — в Рязанской области. За первые четыре месяца 2025 года в Рязанской области уже выявлено 3 завозных случая, все из Таиланда.
Как защититься во время отдыха:
Туристам, выезжающим в эндемичные страны, рекомендуется:
- носить закрытую одежду, особенно вечером и ночью,
- использовать репелленты,
- проверять, есть ли в отеле защитные сетки на окнах и дверях,
- применять аэрозоли, фумигаторы и другие средства от насекомых.
Что делать при подозрении на болезнь:
Если в течение 15 дней после возвращения из эндемичной страны появляются признаки заболевания, необходимо как можно скорее обратиться к врачу и обязательно сообщить о поездке. Существуют лабораторные тесты, которые позволяют быстро выявить вирус и начать своевременное лечение, предотвращая тяжёлое течение болезни.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info