Три человека пострадали при лобовом столкновении в Рязанской области

В городе Кадом Рязанской области 26 сентября произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает издание «Пресса».

Авария случилась на дороге Кадом – Сасово. По предварительным данным, Ford Focus при повороте с главной дороги столкнулась с «Ладой Грантой», которая двигалась по встречной полосе. После столкновения «Гранта» отлетела в сторону, где были припаркованы другие машины. Они не получили повреждений.

В результате происшествия водители обеих машин и пассажир Ford Focus получили травмы, им была оказана медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.