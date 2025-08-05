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Кино и ТВ

ТНТ снимает новый комедийный сериал «Копы» о семье, долге и законе

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

Кинокомпания 1-2-3 Production приступила к съёмкам нового комедийного сериала «Копы» (16+) по заказу телеканала ТНТ. Проект расскажет о противостоянии двух полицейских — принципиального новичка и коррумпированного ветерана, которые вынуждены работать вместе… и оказались отцом и сыном.

Главные роли исполняют Владимир Яглыч и Тимофей Кочнев. Также в актёрском составе: Настасья Самбурская, Алексей Розин, Алексей Золотовицкий, Андрей Пынзару, Тимофей Зайцев.

Сюжет

Саша (Кочнев) — выпускник академии МВД с золотой медалью. Он идёт на службу в самый проблемный участок Таганрога. Но для этого есть личная причина: именно здесь работает его отец, легенда уголовного розыска, с которым он никогда не был знаком.

Однако вместо образцового офицера Саша находит Валеру (Яглыч) — циничного, ленивого полицейского, больше интересующегося футболом и взятками, чем службой. Их первое же совместное дежурство заканчивается провалом: Валера покрывает преступников, задолжал местному криминальному авторитету и сам стал частью коррупционной схемы.

Теперь Саше предстоит не только расследовать дело, но и вытянуть отца из болота, в котором он увяз. Главный конфликт сериала — не борьба со злом, а противостояние принципов: кто кого перевоспитает — сын отца или отец сына?

Иван Макаревич, режиссёр:

«Комедия — один из самых сложных жанров, но мы верим, что нашли баланс между юмором, абсурдом и жизненными ситуациями. Это светлая история об отцах и детях, о глупости, которую мы совершаем, и о попытках понять друг друга».

Елена Торчинская, генеральный продюсер 1-2-3 Production:

«В центре сюжета — конфликт поколений: сын, мечтающий о герое, и отец, оказавшийся его полной противоположностью. Но именно через комичные и порой абсурдные ситуации герои находят путь друг к другу. Мы хотим, чтобы эта история была одновременно смешной и искренней».

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ:

«ТНТ продолжает открывать новые форматы комедии. «Копы» — это современный взгляд на полицейский жанр, где юмор сочетается с реальностью российской глубинки. Уверены, проект найдёт отклик у широкой аудитории».

ТНТ снимает новый комедийный сериал «Копы» о семье, долге и законе Главные роли исполняют Владимир Яглыч и Тимофей Кочнев. Также в актёрском составе: Настасья Самбурская, Алексей Розин, Алексей Золотовицкий, Андрей Пынзару, Тимофей Зайцев.
ТНТ снимает новый комедийный сериал «Копы» о семье, долге и законе Главные роли исполняют Владимир Яглыч и Тимофей Кочнев. Также в актёрском составе: Настасья Самбурская, Алексей Розин, Алексей Золотовицкий, Андрей Пынзару, Тимофей Зайцев.
ТНТ снимает новый комедийный сериал «Копы» о семье, долге и законе Главные роли исполняют Владимир Яглыч и Тимофей Кочнев. Также в актёрском составе: Настасья Самбурская, Алексей Розин, Алексей Золотовицкий, Андрей Пынзару, Тимофей Зайцев.

Фото: ТНТ

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