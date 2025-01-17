Типичный магизм: священник объяснил, является крещенская вода «сильнее» святой

Популярный священник-блоггер Николай Бабкин в своём telegram-канале ответил на вопрос, является ли крещенская вода «сильнее» и «заряженнее» воды, освящённой в другие дни. По его словам, считать крещенскую воду более благодатной — это «типичный магизм».
Чин великого освящения воды более торжественный, чем обычное водоосвящение, совершаемое в любой день года. В молитвах на освящение воды (похожих между собой) испрашивается одна и та же милость благословения и освящения, как в дни Крещения Господня, так и при освящении воды в любой день года.
Иорданские воды Жизни, по словам Николая Бабкина, подают Благословение Святого Духа всем просящим. Подарки Небес всегда внезапны и не зависят от наших усилий, обращает внимание он.