Священник рассказал, как избавиться от преследующего человека демона

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Лангепаса иерей Евгений Чебыкин ответил на вопрос читательницы журнала «Фома». Россиянка призналась, что «в юности неправильно вызвала демона Фагот в квартире, и до сих пор последствия, преследует [её] по пятам».

Священник рекомендует женщине обязательно сходить в храм на исповедь и покаяться не только в попытке вступить в контакт с нечистой силой, но и в остальных согрешениях.

Также можно попросить батюшку освятить жилище. По словам иерея, с такими просьбами к священникам обращаются регулярно, проблем возникнуть не должно.

Чтобы в дальнейшем не было желания вызвать нечистую силу, нужно «регулярно посещать богослужения в храме, участвовать в Таинствах Церкви, читать мудрые книги и творить добрые дела».