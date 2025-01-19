Священник Фетисов объяснил, в каких случаях запрещено окроплять дом крещенской водой

Рязанский священник, настоятель Николо-Ямского храма Дмитрий Фетисов рассказал, как пользоваться освящённой крещенской водой. Правила он объяснил во время проповеди.

Фетисов отмечает: крещенскую воду можно пить только натощак и по особенным случаям. Например, когда нет возможности пойти в храм в большой праздник или во время тяжёлой болезни. Крещенскую воду употребляют при нехороших мыслях, депрессии.

Крещенской водой также, по словам иерея, нужно окропить жилище. Правда, делать это можно далеко не во всех случаях:

— Нельзя кропить дома, где живут люди нерасписанные или в невенчаном браке, где находится оккультная литература, где люди наряду с иконами вешают календари с нечестивыми азиатскими гадами, в честь которых язычники посвящают тот или иной год. В доме, где хранится крещенская вода, не должно быть матерной брани, — объяснил священнослужитель. Реклама

Не советует он набирать много крещенской воды в огромные канистры. В этом просто-напросто нет смысла.

— Небольшую бутылочку набрали, если она заканчивается, то просто с молитвой долить туда чистой воды, и она освятится и тоже будет крещенской, — говорит Фетисов.

Ранее известный священник Николай Бабкин ответил на вопрос, является ли крещенская вода «сильнее» и «заряженнее» воды, освящённой в другие дни. По его словам, считать крещенскую воду более благодатной — это «типичный магизм».

Чин великого освящения воды более торжественный, чем обычное водоосвящение, совершаемое в любой день года. В молитвах на освящение воды (похожих между собой) испрашивается одна и та же милость благословения и освящения, как в дни Крещения Господня, так и при освящении воды в любой день года.

— К сожалению, приходится слышать, что в крещенской воде больше благодати, чем в святой. Разве есть прибор для измерения силы действия Святого Духа? Действие Духа зависит от веры принимающего, а не от количества святой воды и праздничной даты, — пишет священнослужитель в своём tg-канале.

Иорданские воды Жизни, по словам Николая Бабкина, подают Благословение Святого Духа всем просящим. Подарки Небес всегда внезапны и не зависят от наших усилий, обращает внимание он.