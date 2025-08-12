Православие не признаёт существования на других планетах форм жизни, кроме человеческой. Об этом «Абзацу» рассказал настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Молоково (Видновский округ) Дмитрий Березин.

По словам батюшки, Русская православная церковь придерживается антропоцентрического взгляда: мир создан Богом для человека, а Земля является смысловым центром Вселенной.

«В основном считается, что ничего инопланетного нет. Мы читаем в Книге Бытия, что мир создаётся для человека, и Вселенная — тоже. Там не говорится о других существах, которые могли бы где-то существовать. Земля — смысловой и пространственный центр Вселенной. Все константы — гравитация, кислород и прочие — настроены так, чтобы человек мог жить. Космос создан для того, чтобы человек мог в нём существовать», — пояснил священник.