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Вторник, 2 ноября, 2021
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Суд отпустил экс-мэра Рязани Сергея Карабасова из-под домашнего ареста

7info7

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Суд изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определённых действий бывшему и. о. мэра Рязани Сергею Карабасову. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Рязанский облсуд рассматривал апелляционную жалобу со стороны защиты на решение Советского районного суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста. В итоге эта мера была заменена на запрет определённых действий. К ним относятся выход из квартиры в ночное время, встречи со свидетелями, использование средств связи.

Напомним, бывшему и. о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

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