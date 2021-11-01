Суд отпустил экс-мэра Рязани Сергея Карабасова из-под домашнего ареста

Суд изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определённых действий бывшему и. о. мэра Рязани Сергею Карабасову. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Рязанский облсуд рассматривал апелляционную жалобу со стороны защиты на решение Советского районного суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста. В итоге эта мера была заменена на запрет определённых действий. К ним относятся выход из квартиры в ночное время, встречи со свидетелями, использование средств связи.

Напомним, бывшему и. о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.