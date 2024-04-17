Среда, 17 апреля, 2024

Студенты-волонтеры из Шацка помогли семье погорельцев в восстановлении дома

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/shatsk__62

В Шацке студенты агротехнологического техникума помогли семье Ромашкиных, у которых сгорел дом. Об этом появилась информация в группе «Шацк» во «ВКонтакте».

Пожар случился 26 февраля этого года в доме №24 на улице Революционной. Нежилую квартиру №1 с печным отоплением огонь повредил на площади 30 квадратных метров, квартиру №2, где как раз живут Ромашкины – 20 квадратных метров.

Сейчас у семьи много работы по восстановлению дома. И на помощь к ним пришли студенты техникума. Дети погорельцев написали благодарность в адрес волонтеров и других причастных.

«Хочу выразить большое человеческое спасибо от семьи Ромашкиных студентам-волонтерам Шацкого агротехнологического техникума за помощь в укладывании бруса и досок. Отдельная благодарность Улитину Сергею Ивановичу и главе города Шацка Булгаковой Вере Владимировне за быструю организацию! Тяжёлой и грязной работы по разбору дома после пожара сейчас очень много. Поэтому до слез приятно, что многие откликаются помочь и не остаются в стороне!»

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