Студенты-волонтеры из Шацка помогли семье погорельцев в восстановлении дома

В Шацке студенты агротехнологического техникума помогли семье Ромашкиных, у которых сгорел дом. Об этом появилась информация в группе «Шацк» во «ВКонтакте».

Пожар случился 26 февраля этого года в доме №24 на улице Революционной. Нежилую квартиру №1 с печным отоплением огонь повредил на площади 30 квадратных метров, квартиру №2, где как раз живут Ромашкины – 20 квадратных метров.



Сейчас у семьи много работы по восстановлению дома. И на помощь к ним пришли студенты техникума. Дети погорельцев написали благодарность в адрес волонтеров и других причастных.

«Хочу выразить большое человеческое спасибо от семьи Ромашкиных студентам-волонтерам Шацкого агротехнологического техникума за помощь в укладывании бруса и досок. Отдельная благодарность Улитину Сергею Ивановичу и главе города Шацка Булгаковой Вере Владимировне за быструю организацию! Тяжёлой и грязной работы по разбору дома после пожара сейчас очень много. Поэтому до слез приятно, что многие откликаются помочь и не остаются в стороне!»



